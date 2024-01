© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministero Sanità, il bilancio dei morti sale a 24.488 persone - E' salito a 24.448 morti il bilancio dei palestinesi rimasti uccisi nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'offensiva israeliana il 7 ottobre scorso, dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Questi dati non possono essere verificati in maniera indipendente ed includono sia vittime civili che membri di Hamas. Inoltre, non è possibile sapere con certezza se queste morti siano state causate dall'offensiva di Israele o come conseguenza del lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese caduti dell'interno dell'enclave. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver ucciso più di 9.000 membri di Hamas a Gaza, oltre a circa altri 1.000 presunti terroristi che si trovavano in territorio israeliano. (segue) (Res)