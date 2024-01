I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: i curdi protestano contro gli attacchi missilistici dell’Iran, “Baghdad intervenga” - I residenti di Soran, un distretto di Erbil, hanno manifestato oggi nel capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno contro gli attacchi missilistici perpetrati lunedì 15 gennaio da parte del Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana. “Tutti i curdi in Kurdistan sono feriti. Qual è la colpa della nazione curda? Proteggeremo la nostra bandiera e il nostro Paese”, ha detto un dimostrante, citato dall’emittente televisiva “Kurdistan24”. “Possono ucciderci, ma non possono toglierci la volontà. Questo atto terroristico non rimarrà senza risposta. Il governo centrale di Baghdad deve adempiere al proprio dovere e alla propria responsabilità”, ha aggiunto un altro manifestante. (segue) (Res)