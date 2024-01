© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Blinken, abbandonare accordo sul nucleare è stato un grande errore - Abbandonare l'accordo sul nucleare dell'Iran è stato un grande errore. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso del suo intervento all'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) a Davos, in Svizzera. "Avevamo il programma nucleare iraniano chiuso in una scatola. Da quando l'accordo è stato stracciato, ha lasciato quella scatola, e ci troviamo in una posizione difficile perché non abbiamo più alcun accordo" a cui appoggiarci, ha detto il segretario. (segue) (Res)