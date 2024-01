© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: Resistenza islamica in Iraq rivendica lancio missile a lungo raggio contro Haifa - Le fazioni legate alla Resistenza islamica in Iraq, una coalizione di milizie sciite filo-iraniane, hanno lanciato un missile da crociera a lungo raggio contro il porto di Haifa, nel nord di Israele. Lo ha annunciato la stessa Resistenza islamica in una dichiarazione, spiegando che l'attacco è avvenuto "pochi giorni fa". Dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, le milizie sostenute dall'Iran hanno sferrato una serie di attacchi contro lo Stato ebraico e contro le basi statunitensi nella regione. (Res)