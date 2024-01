I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: vicepresidente Al Lafi, comunità internazionale aiuti a superare crisi politica - La comunità internazionale dovrebbe svolgere un ruolo positivo nel porre fine all'impasse politica in Libia, in linea con le aspirazioni dei libici per raggiungere la stabilità nel Paese e indire le elezioni quanto prima. Lo ha detto il vicepresidente libico e rappresentante della Tripolitania nel Consiglio presidenziale, Abdullah al Lafi, nel corso di un incontro con l'ambasciatore del Regno Unito a Tripoli, Martin Longden. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi sulla scena politica in Libia, le modalità per uscire dall'attuale situazione di stallo, i progressi nel processo politico, il fascicolo della riconciliazione su cui sta lavorando il Consiglio presidenziale e le relazioni bilaterali tra Libia e Regno Unito. L’ufficio stampa del Consiglio presidenziale, organo tripartito che svolge le funzioni di capo di Stato, riferisce inoltre che l'ambasciatore britannico ha elogiato il ruolo del Consiglio nel dossier di riconciliazione nazionale e ha espresso la disponibilità del suo Paese a fornire tutto il sostegno a beneficio della Libia e della sua stabilità. (segue) (Res)