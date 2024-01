I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 3 sparatorie e 2 morti in 4 giorni, spirale di violenza dalla città alla provincia - Tre sparatorie e due morti in quattro giorni tra Roma e provincia: nella notte tra venerdì e sabato, alle porte della città, nella provincia di Monte Compatri, un 14enne è stato ucciso da colpi di pistola esplosi da una, o più, auto in transito davanti alla stazione Pantano della Metro C. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uccisione del ragazzo sia avvenuta a seguito di una raffica di proiettili, forse una quindicina, esplosi da ignoti al culmine di una lite cominciata ore prima in un bar in zona Borghesiana, poco distante dal luogo del delitto. Per la morte del 14enne, ucciso da uno dei bossoli sparati in aria, al momento è indagato, con l'accusa di concorso in omicidio, un 24enne che si è costituito la sera del giorno dopo, raccontando però di aver soltanto organizzato un incontro chiarificatore tra le parti coinvolte nel litigio. Non è stata esclusa nessuna pista, pertanto neanche un regolamento di conti per fatti di droga finito male. E questa mattina è stato eseguito un secondo fermo per l'omicidio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e dell'Arma di Treviso hanno infatti eseguito il secondo fermo emesso dalla Procura di Velletri. Il soggetto, allontanatosi subito dopo l'omicidio, aveva trovato riparo presso l'abitazione di una zia. Poche ore dopo, nella serata del 15 gennaio, in città, dentro i confini del raccordo anulare, si è tornati a sparare. Stavolta a Corviale, periferia ovest della Capitale. I colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto due uomini, uccidendone uno e ferendo a una gamba l'altro. La vittima, raggiunta dai proiettili al torace, è un italiano di 33 anni. E nel pomeriggio di ieri a finire nella scia di violenza è stato un 18enne nigeriano: il giovane si trovava in strada ad Anzio, comune del litorale romano, quando è stato raggiunto da uno sparo al gluteo. L'aggressore, un ragazzo di 20 anni, poche ore dopo, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. Nel corso delle indagini a suo carico, infatti, è stata sequestrata una pistola, con matricola abrasa e munita di silenziatore dello stesso calibro di quella utilizzata per colpire il giovane. Inoltre, all'interno dell'abitazione, sono state sequestrati un'ascia ed un coltello. (segue) (Rer)