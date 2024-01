I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: in corso sgombero e bonifica area abbandonata ex Città del Rugby di Spinaceto - È in corso una vasta operazione di sgombero e di bonifica dell'area abbandonata della ex “Città del Rugby” di Spinaceto per recuperare e riaffidare il complesso al Dipartimento delle Politiche Abitative del Comune di Roma. L’attività è stata organizzata dalla Polizia di Roma Capitale del Gruppo Eur. Sul posto presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Pomezia e la Polizia di Stato per garantire l'ordine pubblico. All'interno dell'area, che versa in stato di completo abbandono e degrado, vivono diverse persone in stato di abbandono. (segue) (Rer)