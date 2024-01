Energia: Spagna, Iberdrola e Nordex ampliano accordo su rinnovabile da 2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha concordato con il fondo sovrano norvegese Nordex di aumentare l'accordo sulle rinnovabili firmato un anno fa fino a 1,3 gigawatt e di estenderlo al mercato portoghese con un investimento congiunto fino a 2 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la società spagnola ha venduto lo scorso anno a Nordex un portafoglio di 1,2 gigawatt di energia rinnovabile, il cosiddetto Progetto Romeo. Pochi mesi dopo, le parti hanno iniziato a negoziare come espandere questa alleanza ed oggi è prevista la firma dell'accordo tra il presidente di Iberdrola, Ignacio Galan e i vertici del fondo sovrano norvegese al Forum economico mondiale di Davos in corso in Svizzera. Questo accordo sarà uno dei punti chiave della nuova strategia della società energetica iberica che verrà presentata a marzo. (Spm)