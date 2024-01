Trani: un medico e una infermiera agli arresti domiciliari per peculato, concussione e truffa aggravata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Trani, ha eseguito un'ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa su richiesta della locale procura, dal gip presso Tribunale di Trani nei confronti di un dirigente medico e una infermiera impiegati presso la struttura ospedaliera Pta (ex ospedale San Nicola il Pellegrino) di Trani per i reati di concussione, peculato e truffa aggravata ai danni dello stato. L'operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Trani giunge al termine di un'indagine, che si è concentrata nel periodo compreso fra febbraio e marzo 2023, dopo che da un'iniziale attività info investigativa erano state segnalate delle irregolarità all'interno della suddetta struttura ospedaliera. Al riguardo, la successiva attività investigativa avviata dalla Procura Tranese si è basata soprattutto sulle intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che su numerosi servizi di osservazione e indagini tradizionali poste in essere dai poliziotti del Commissariato di Trani. Ciò ha permesso in un mese e mezzo di indagine di individuare i soggetti coinvolti e accertare il loro modus operandi ed il contesto in cui è maturata la vicenda. È stato così possibile delineare un grave quadro indiziario a carico degli indagati e le risultanze investigative sono state compendiate nella copiosa informativa consegnata all'ufficio del pubblico ministero di Trani che ha coordinato le indagini e che è alla base della richiesta di misura cautelare formulata al Gip. (segue) (Rin)