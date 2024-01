Trani: un medico e una infermiera agli arresti domiciliari per peculato, concussione e truffa aggravata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ampiamente riscontrato, i due indagati, dipendenti del Pta. di Trani presso l'Unità Operativa di radiologia, avevano ideato un metodo consolidato che permetteva loro di ottenere lauti compensi. Nel corso dell'attività, infatti, è emerso che i suddetti, in spregio ai ruoli ed alle rispettive figure di Pubblico Ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, contravvenendo ai propri doveri, erano riusciti a creare un sistema parallelo rispetto al meccanismo di prenotazione e di attesa relativo alle prestazioni erogate dalla struttura ospedaliera, così gestendo in modo privatistico il servizio di pubblica utilità della Aslbat. Riguardo al modus operandi posto in essere dagli indagati sottoposti a misura, dalle indagini è emerso che costoro erano soliti incontrarsi all'interno dell'ufficio del dirigente medico, con alcuni dei pazienti dell'ospedale, spesso affetti da patologie gravi, che necessitavano di cure con una certa solerzia - quali esami diagnostici tipo tac, radiografie e risonanze magnetiche. Come emerso dalle captazioni ambientali - audio e video -, poi, i due indagati, approfittando dello stato di "soggezione psicologica" e dello stato di difficoltà emotiva in cui si trovavano gli stessi pazienti, li costringevano ed inducevano a consegnare delle somme di denaro, che variavano attorno alle 100 euro 150 euro, al fine di fornire le prestazioni, in spregio alla lista di attesa ospedaliera. Avvenuta la prestazione, i due indagati intascavano dai pazienti il denaro e se lo spartivano. Dalle indagini è possibile stabilire che il modello illecito ideato si basava sulla gestione distorta del sistema della c.d. "appropriatezza", con abuso della facoltà, che può essere esercitata dal solo dirigente medico responsabile di un reparto ospedaliero, di gestire direttamente le liste di attesa in caso di comprovate esigenze mediche. (segue) (Rin)