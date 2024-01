Polonia: una commissione d’inchiesta esaminerà l’uso del software Pegasus nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione d’inchiesta esaminerà l’uso del software Pegasus in Polonia. Lo ha deciso il Sejm – la camera bassa del Parlamento di Varsavia – istituendo oggi la commissione. La proposta è stata approvata con il voto favorevole dei 432 deputati presenti in aula. La commissione vaglierà la legalità, la correttezza e gli obiettivi delle attività operative e di intelligence condotte usando il software da parte del governo, dei servizi segreti e della polizia nel periodo compreso tra il 16 novembre 2015 e il 20 novembre 2023. E’ stato respinto un emendamento di Diritto e giustizia (PiS) che voleva che il periodo in esame fosse esteso a partire dal 2007. (Vap)