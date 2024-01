Energia: Algeria, colloqui con azienda Slb su soluzioni tecnologiche per petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto ieri il responsabile per il Medio Oriente e Africa del nord della società statunitense Slb, Tarek Rizk, per discutere degli ambiti di cooperazione fra lo Stato nordafricano e la compagnia specializzata in soluzioni tecnologiche in ambito energetico. Secondo un comunicato stampa del ministero dell'Energia, le parti hanno esaminato le opportunità di cooperazione e partnership future tra l'azienda petrolifera algerina Sonatrach e Slb nei settori dell'esplorazione e dello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas, nell'ambito dei servizi petroliferi, delle soluzioni digitali e delle tecnologie moderne all'interno dell'industria del petrolio e del gas in Algeria, nonché della formazione e la crescita delle risorse umane in questi ambiti. In questa occasione, i due hanno discusso dell'opportunità di cooperazione e investimento nel campo della riduzione delle emissioni, della diminuzione dell'impronta di carbonio e del miglioramento dell'efficienza nell'industria del petrolio e del gas, nonché nel campo della transizione energetica. Il ministro dell'Energia ha sottolineato l'importanza della cooperazione con la società Slb nel campo delle soluzioni digitali e della digitalizzazione degli idrocarburi al fine di valorizzare e rafforzare l'esportazione ottimale delle risorse energetiche nazionali e di preservarle. Da parte sua, Rizk ha confermato l'impegno della società statunitense a investire e sviluppare le proprie attività in Algeria, confermando la promessa di mettere a disposizione le soluzioni e le ultime tecnologie di cui dispone per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del settore petrolifero e del gas algerino. (Ala)