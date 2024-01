Ucraina: Kuleba, ci adatteremo a qualsiasi risultato delle elezioni in Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si adatterà a qualsiasi risultato delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, parlando al Forum economico mondiale a Davos. "Qualunque sia la scelta che il popolo statunitense farà, lavoreremo con quella realtà, cerchiamo soluzioni e benefici per il nostro Paese", ha affermato Kuleba, rispondendo ad una domanda in merito. Il ministro ha evidenziato poi che qualunque sia il risultato delle elezioni, Washington "non dovrebbe spendere risorse politiche" su "liti domestiche", risolvendo i problemi tra i partiti. Per Kuleba, gli Stati Uniti, devono focalizzarsi invece sugli sforzi per garantire la sicurezza e stabilità globale, minacciate dal conflitto in Ucraina. (Kiu)