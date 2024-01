Moldova: il premier Dorin Recean partecipa al Forum economico mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Moldova, guidata dal primo ministro Dorin Recan, partecipa al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Secondo un comunicato dell'esecutivo di Chisinau, Dorin Recean, avrà una serie di incontri bilaterali con i capi di governo e di Stato, nei quali promuoverà l'agenda economica della Moldova. Allo stesso tempo, il programma del premier moldavo prevede incontri con l'omologo dei Paesi Bassi, Mark Rutte, con il primo ministro della Croazia, Andrej Plenković, con il primo ministro della Bulgaria, Nikolai Denkov, con la presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, Borjana Kristo, e il primo ministro del Liechtenstein, Daniel Risch. Il capo dell'esecutivo di Chisinau incontrerà inoltre il presidente della Lituania Gitanas Nauseda, il presidente della Polonia Andrzej Duda e il principe Alberto II di Monaco. La piattaforma del Forum offrirà l'opportunità di affrontare la realizzazione di iniziative congiunte con la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Odile Renaud-Basso, ma anche con imprenditori e rappresentanti di prestigiose aziende internazionali. Il primo ministro interverrà in alcune sessioni tematiche organizzate a margine del Forum. (Rob)