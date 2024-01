Energia: Germania, maggioranza divisa su bonus per i produttori di pannelli solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo in Germania è divisa sui bonus per i produttori tedeschi di pannelli solari, proposti dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck per proteggere il settore dalla concorrenza cinese. Come riferisce il gruppo editoriale Rnd, il contrasto è tra i Verdi di cui Habeck è esponente e il Partito liberaldemocratico (Fdp), presieduto dal ministro delle Finanze Christian Lindner. In particolare, gli ecologisti intendono ancorare i bonus alla serie di provvedimenti per il comparto del solare attualmente in discussione al Bundestag. Tuttavia, la Fdp si rifiuta di approvare il progetto, promosso da Habeck a dicembre scorso. L'obiettivo dei Verdi è duplice: tutelare i produttori di pannelli solari tedeschi e promuovere la competitività di quelli realizzati in Europa. Tuttavia, i liberaldemocratici sono contrari, sostenendo che il ministro dell'Economia e della Protezione del clima non ha ancora presentato una proposta di finanziamento per il piano. Gli ecologisti respingono come false tali affermazioni. (Geb)