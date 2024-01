Belgio: sequestri record di cocaina nel porto di Anversa, nel 2023 circa 116 tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno al porto di Anversa sono state sequestrate circa 116 tonnellate di cocaina, una cifra record mai registrata prima. Lo ha detto durante una conferenza stampa il ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem. Il dato è in aumento del 5 per cento rispetto a quello registrato nel 2022, altro anno record per i sequestri di questa droga. Il porto di Anversa è la principale porta di ingresso in Europa per la cocaina proveniente dall'America latina. (Frp)