Grecia: Mitsotakis vola oggi a Davos per il Forum economico mondiale

- Il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis parte oggi per Davos, in Svizzera, dove domani e venerdì parteciperà alle discussioni del Forum economico mondiale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Secondo fonti governative il premier evidenzierà durante il Forum che il Paese, in un momento caratterizzato da conflitti, crisi e incertezze, “emerge come una forza credibile e un pilastro di stabilità in Europa e nella regione più ampia”. A margine dell’evento internazionale, Mitsotakis terrà una serie di incontri con esponenti del mondo economico, tra cui alti dirigenti di aziende attive nei settori della tecnologia e dell’energia che hanno espresso interesse alle opportunità di investimento in Grecia. Il premier ellenico avrà anche un colloquio con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Gra)