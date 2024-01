Ucraina: premier croato Plenkovic, Europa ha bisogno di assistenza Usa nella guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha bisogno dell'assistenza degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il premier croato Andrej Plenkovic durante un panel del Forum economico mondiale di Davos. Plenkovic ha aggiunto che allo stesso tempo l'Unione europea "deve aumentare la propria sicurezza nella difesa e gli investimenti in essa", come sta facendo in questo momento il Paese balcanico. Il premier croato ha quindi sottolineato la necessità che la Cina rimanga fuori dal conflitto. (Seb)