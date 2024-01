Campania: Volpe (Psi), pronta legge regionale "Lex start" scritta dai giovani, la porto in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lex start”, l’iniziativa promossa dal consigliere regionale campano, Andrea Volpe (Psi), giunge al termine con la consegna da parte dei giovani partecipanti al progetto della prima proposta di legge regionale scritta da loro, che il Questore alle finanze del Consiglio Regionale della Campania depositerà, a sua firma, nell’assemblea legislativa campana affinchè possa iniziare l’iter legislativo e giungere alla approvazione. La proposta di legge, redatta da oltre 100 studenti dai 18 ai 30 anni campani, al termine di numerosi incontri tenuti in diversi territori, sarà presentata sabato 20 gennaio 2024 alle ore 10, presso la Biblioteca Comunale di Bellizzi, in Piazza Giovanni XXIII. “Sono molto soddisfatto di 'LexStart' e sarò molto orgoglioso di poter presentare la proposta di legge che i giovani mi consegneranno in Consiglio regionale ma soprattutto di aver dato vita ad un’iniziativa che è servita concretamente ad avvicinarli all’Istituzione regionale e che ha suscitato tanto interesse e partecipazione”, ha sottolineato Volpe. (Ren)