Ue: presidenza belga, stiamo programmando audizione con Ungheria su Stato diritto

- La presidenza belga del Consiglio dell'Ue sta programmando una nuova audizione con l'Ungheria sullo Stato di diritto al prossimo Consiglio Affari generali di giugno. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri del Belgio, Hadja Lahbib, in un intervento alla seduta plenaria del Parlamento europeo. "Per quanto riguarda la questione dei fondi bloccati per l'Ungheria, vorrei iniziare ricordando che lo Stato di diritto è, e rimane, al centro della nostra azione politica e resta la prima priorità della presidenza belga e il fondamento della nostra Unione. Dobbiamo, più che mai, rimanere uniti per proteggere e rafforzare lo Stato di diritto, in un momento in cui i valori dell'Unione europea sono minacciati in un contesto geopolitico che sembra diventare più fragile giorno dopo giorno", ha detto. Per quanto riguarda la procedura in corso sullo Stato di diritto "per assicurare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione", prevista dall'articolo 7, comma primo, che riguarda l'Ungheria, "la nostra presidenza intende proseguire i lavori in seno al Consiglio, mantenendo al tempo stesso un dialogo aperto e costruttivo con l'Ungheria”. “Stiamo programmando una nuova audizione con l'Ungheria al Consiglio Affari generali di giugno", ha spiegato la ministra belga. (Beb)