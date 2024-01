Governo: Meloni a Bologna per firma accordo Fondo sviluppo e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, per la firma dell’accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 che garantisce investimenti per quasi 600 milioni di euro in Emilia-Romagna. Presente il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.(Rin)