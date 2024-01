Salute: Cappellacci (FI), c'è volontà politica forte per rilancio fondo disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare il fondo per i disturbi alimentari "altro che disimpegno, c'è una volontà politica forte". Lo ha detto il presidente della commissione Affari sociali e salute della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci. "C'è chi pratica il 'sinistro' adagio secondo il quale una bugia ripetuta un certo numero di volte si trasforma in verità. I fatti concreti dimostreranno la consapevolezza a l'impegno del governo e della maggioranza su questo tema - ha aggiunto -. Un'azione che vorremmo condividere anche con chi oggi sta all'opposizione, sgombrando il campo dalla propaganda e concentrando tutte le forze sulle azioni da compiere. Il tentativo di appiccicare al nostro volto una maschera che non ci appartiene, quella del 'nemico di chi soffre' è destinato a schiantarsi davanti all'evidenza dei fatti e squalifica solo chi confonde la politica con l'arte della mistificazione, peraltro giocando con i falsi allarmismi sulla pelle di chi vive sulla propria pelle una condizione di sofferenza", ha concluso Cappellacci. (Rin)