Russia-Niger: premier nigerino Zeine a Mosca, concordato rafforzamento cooperazione militare

22 luglio 2021

- Russia e Niger hanno concordato di rafforzare la cooperazione militare. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota diffusa al termine dell'incontro avvenuto ieri a Mosca tra i viceministri della Difesa russi Junus-Bek Jevkurov e Alexander Fomin e il ministro della Difesa del Niger, Salifu Modi."Le parti hanno sottolineato l'importanza dello sviluppo delle relazioni russo-nigerine nel settore della difesa e hanno concordato di intensificare le azioni congiunte per stabilizzare la situazione nella regione", ha affermato il ministero, aggiungendo che intende continuare il dialogo su "aumento della prontezza al combattimento" dell'esercito del Niger. Il ministero non ha fornito dettagli sui suoi piani. L'incontro è avvenuto nell'ambito della visita a Mosca del primo ministro Ali Mahamane Lamine Zeine, che ha iniziato un tour che lo vedrà fare tappa anche in Turchia, Iran e Serbia nel tentativo di aggirare le sanzioni occidentali. La giunta militare del Niger, guidata dal generale Abdourahamane Tiani, ha preso il potere nel luglio scorso dopo aver spodestato il presidente Mohamed Bazoum con un colpo di Stato. Da allora i militari al potere a Niamey hanno cacciato le truppe francesi e rotto gli accordi di sicurezza con l’Unione europea, facendo temere agli ex alleati occidentali che il Paese possa diventare un nuovo punto d’appoggio per la Russia nella regione. (Res)