Germania: ex giudice costituzionale Luebbe-Wolff, scarse possibilità per messa al bando Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "scarse" le possibilità di una messa al bando del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd). È quanto affermato da Gertrude Luebbe-Wolff, ex giudice della Corte costituzionale federale (Bverfg), nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Rheinische Post". Secondo la giurista, per vietare Afd "serve qualcosa di più che semplici dichiarazioni o azioni di singoli" esponenti della formazione, "non importa quanto siano ripugnanti". Un divieto dipende "dal partito nel suo insieme ed è necessaria una raccolta approfondita di materiale", ha osservato. Docente di diritto costituzionale all'Università di Bielefeld, Luebbe-Wolff ha poi sconsigliato di chiedere una messa al bando dei nazionalcoservatori, anche qualora vi fossero i requisiti, perché sarebbe "difficile riconquistare i moderati vietando un partito". Inoltre, un simile passo “potrebbe aggravare ulteriormente la perdita di fiducia nello Stato di diritto e nella democrazia”. L'ex giudice del Bverfg ha infine avvertito che Afd potrebbe trarre vantaggio dal fallimento della procedura per la sua messa al bando. All'opposizione al Bundestag, dal 2021 i nazionalconservatori sono classificati come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)