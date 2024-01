Cina: "Wsj", Shein sottoposta a revisione della sicurezza dall'Amministrazione per il cyberspazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione cinese per il cyberspazio ha sottoposto le politiche di gestione e condivisione dei dati dell'azienda di moda Shein a una revisione della sicurezza informatica. Lo riporta il quotidiano "Wall Street Journal" sulla base di fonti riservate. A quanto riferito dalla testata, l'Amministrazione sta esaminando soprattutto le modalità con cui il colosso cinese del fast fashion gestisce le informazioni sui suoi partner, fornitori e personale nel Paese asiatico e se è in grado di prevenire una fuga di dati all'estero. Il tutto mentre l'azienda di moda cerca l'approvazione del governo cinese per quotarsi negli Stati Uniti. Shein ha presentato la sua offerta pubblica iniziale (Ipo) alla Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli (Csrc) lo scorso novembre. Le nuove regole di quotazione nei Paesi stranieri entrate in vigore in Cina lo scorso marzo vincolano infatti le aziende nazionali a ottenere una formale approvazione dalla Csrc prima di procedere. (segue) (Was)