Cina: "Wsj", Shein sottoposta a revisione della sicurezza dall'Amministrazione per il cyberspazio (2)

- Nell'approvazione delle richieste di Ipo offshore, inoltre, possono essere coinvolti vari enti di regolamentazione, tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc, che supervisiona le partecipazioni straniere nelle aziende locali) e, per l'appunto, l'Amministrazione nazionale per il cyberspazio. La compresenza di più regolatori, sommata alle elezioni presidenziali che verranno disputate negli Usa il prossimo novembre, riduce nel complesso le probabilità che Shein riesca a quotarsi nel mercato della prima economia globale nel prossimo futuro. L'azienda è stata fondata nel 2012 dall'imprenditore cinese Chris Xu, fino a diventare un mercato di moda globale che vende abbigliamento a basso costo in oltre 150 Paesi, tra cui Usa, Europa e Asia. Non possiede né gestisce alcuno stabilimento di produzione e collabora con circa 5.400 produttori terzi a contratto, situati principalmente in Cina. Spedisce la maggior parte dei suoi prodotti direttamente dal Paese asiatico agli acquirenti per via aerea. (Was)