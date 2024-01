Animali: Coldiretti, presenti in una casa su tre, pet economy vale 3,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una casa italiana su tre (33 per cento) ospita animali da compagnia come cani, gatti, uccellini, tartarughe e anche rettili, per un giro d’affari legato alla pet economy oggi stimato in circa 3,5 miliardi di euro a livello nazionale. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Eurispes in occasione della tradizionale benedizione di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali, che il 17 gennaio vede da Nord a Sud della penisola il ripetersi del rito della benedizione dalla variegata moltitudine di esemplari presenti nelle case, nelle stalle, ovili e nei pollai come in Piazza San Pietro a Roma, con gli animali della fattoria Italia che popolano le campagne nazionali alla presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Il 2023 ha visto un calo della percentuale di cani, gatti&c. accuditi nelle case, tornata ai livelli del pre-pandemia dopo che l’effetto lockdown legato al Covid aveva fatto salire la presenza addirittura al 40 per cento. Gli animali più diffusi sono i cani, ospiti nel 42 per cento delle case – continua Coldiretti -, e i gatti nel 34 per cento, largamente davanti a pesci, uccelli e tartarughe. Una presenza che ha ormai acquisito lo status di “uno di famiglia” come dimostra anche il fatto che il 13 per cento di chi ha un animale ha preso in considerazione l’ipotesi di venir seppellito insieme, mentre uno su cinque (il 20 per cento) ha addirittura pensato di destinargli una parte della propria eredità, secondo Eurispes. (segue) (Com)