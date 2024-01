Cina-Rdc: Xi Jinping si congratula con Tshisekedi per rielezione alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Felix Tshisekedi per la sua rielezione a presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc) per un secondo mandato. Nel suo messaggio, Xi ha ricordato i "proficui risultati" raggiunti dalla cooperazione bilaterale negli ultimi anni, dicendosi pronto a lavorare con Tshisekedi per "arricchire ulteriormente le connotazioni del partenariato strategico onnicomprensivo" e approfondire la fiducia politica tra i due Paesi. Tshisekedi ha vinto le elezioni presidenziali del 20 dicembre scorso con il 73 per cento dei voti. Le votazioni, disputate in concomitanza con le amministrative, sono state segnate da diffusi problemi logistici che hanno costretto gli organizzatori a prorogare il voto abbondantemente oltre la scadenza in alcune aree del Paese. L'esito delle presidenziali, in particolare, è stato fortemente contestato dal candidato Théodore Ngoy, arrivato ultimo con lo 0,02 per cento dei voti. Lo stesso Ngoy ha presentato un ricorso per annullare i risultati della votazione, respinto il 9 gennaio con una sentenza della Corte costituzionale. Tshisekedi presterà giuramento il prossimo 20 gennaio.(Cip)