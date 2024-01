Roma: omicidio 14enne, arrestato a Treviso autore di testata a patrigno, ha precedenti per armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato arrestato a Treviso il secondo indagato per l’omicidio di Alexandu Ivan, il 14enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Monte Compatri alle porte di Roma. Si tratta di D. P., 31 anni, che quella notte, poco prima dell’omicidio, diede una testata al patrigno della vittima durante una lite nel bar a Monte Compatri. Il 31enne che, come il cugino Corum Petrov, già in carcere a Velletri da domenica scorsa, è italiano ma di origini slave e ha precedenti per droga e per possesso di armi. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato a casa della zia a Treviso dove aveva trovato riparo già dalle prime ore successive al delitto per il quale è indagato per concorso in omicidio. I militari gli hanno sequestrato il telefono cellulare. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, in parte avvalorata dalle dichiarazioni fornite da Corum Petrov, dopo la lite al bar il patrigno della vittima, avrebbe cercato D.P. attraverso il cugino di quest’ultimo, Corum appunto, per un chiarimento. L’appuntamento dato alle 3 di notte nel parcheggio della stazione metro C a Pantano, sarebbe servita per mettere pace ma, qualcuno, o addirittura più di qualcuno, si è presentato armato dato che dei 10 o forse 15 colpi di pistola esplosi, secondo quanto riferito ieri dagli avvocati della difesa, addirittura da due pistole, uno ha raggiunto ed ucciso il 14enne. Si continua ad indagare su chi abbia premuto il grilletto cercandolo in un gruppo di persone che ancora non è ben definito; quattro secondo la procura, molti più persone secondo la difesa.(Rer)