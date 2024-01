Emilia-Romagna: Bonaccini, chiuderemo 2023 con record per export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi nove anni nessuno è cresciuto quanto l’Emilia-Romagna. Nel 2023, nonostante l’alluvione, terminerà probabilmente con un record per l’export: supereremo gli 83 miliardi come volume complessivo del 2022". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che oggi a Bologna firmerà con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Bonaccini ha poi ringraziato la premier perché "una parte del G7 di luglio in Italia si terrà in questa città".(Rin)