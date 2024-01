Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Novara, Auditorium Cattaneo, Baluardo La Marmora 7, l'assessore Marnati presenta l'evento "L'etica e valori dello sport"Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, l’assessore Caucino partecipa alla conferenza stampa sugli Ambulatori sociali di odontoiatria e oculisticaOre 18:30, Alessandria, frazione Spinetta Marengo, Auditorium Marengo, via della Barbotta, gli assessori Poggio e Protopapa presenziano all'incontro sull'individuazione dei siti idonei per l’installazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, considerazioni ed iniziative riguardanti la provincia di AlessandriaTorinoOre 9, Scuola Palazzeschi, Via Lancia 140: la presidente del Consiglio comunale Grippo incontra gli studenti nell'ambito del progetto del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazziOre 9:30, Città Metropolitana, corso Inghilterra 7: l'assessore Rosatelli porta i saluti istituzionali al convegno "Vent'anni di amministrazione di sostegno" (segue) (Rpi)