Roma: Fd'I, senso di responsabilità nei confronti del personale scuole 0-6 anni

- Fratelli d'Italia "si astiene sulla mozione del Pd per senso di responsabilità nei confronti del personale 0-6 anni e delle sue problematiche. Il Pd però se vuole sfiduciare i suoi assessori, colpevoli delle inefficienze e ingiustizie evidenti nel settore, lo faccia apertamente: un partito di governo non fa giochi di ruolo tra aula e giunta ma realizza gli obiettivi". Così in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia e la responsabile del dipartimento scuola di Fd'I Laura Marsilio. "Fd'I continuerà a lavorare per la qualità dei servizi, la stabilità del personale, la giustizia sulla categoria Poses e funzionari e porterà avanti proposte concrete affinché sulla scuola e sulla infanzia non si faccia propaganda e ideologia come ama fare l'assessore alla scuola del Campidoglio", conclude.(Com)