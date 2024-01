Bulgaria: ministero Interno, nel 2023 bloccati 180 mila tentativi di entrare illegalmente nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di frontiera della Bulgaria hanno bloccato nel 2023 circa 180 mila tentativi di entrare illegalmente nel Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa “Bta”, riprendendo i dati diffusi dal ministero dell’Interno. In particolare, lo scorso anno il confine con la Turchia è stato il più “trafficato”, con un aumento del 10 per cento dei tentativi di migranti clandestini di attraversare la frontiera rispetto al 2022. Sono invece diminuiti dell’86 per cento i cittadini di paesi terzi che hanno tentato di arrivare illegalmente in Bulgaria dalla Grecia. (Seb)