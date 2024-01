Ucraina: Tikhanovskaya, Kiev sarà sempre minacciato senza la Bielorussia indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza la Bielorussia libera e indipendente, l'Ucraina sarà sempre minacciata. Lo ha dichiarato Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa, al Forum economico mondiale in corso a Davos. "Finché il regime di (leader bielorusso Aleksandr) Lukashenko sarà nel Paese, (Lukashenko) sarà un burattino della Russia, la Bielorussia sarà un balcone usato per minacciare i nostri vicini", ha detto Tikhanovskaya. La dissidente ha evidenziato l'importanza della vittoria ucraina per la Bielorussia, esortando i Paesi del mondo a continuare il suo sostegno a Kiev. Inoltre, Tikhanovskaya ha affermato che nessun Stato ha il diritto di sentirsi stanco dal conflitto, finché "i militari ucraini sono in trincee e prigionieri politici bielorussi vengono torturati in reclusione". "Capisco che la Bielorussia è l'anello più debole della guerra di Putin", ha proseguito Tikhanovskaya, spiegando come la Russia usa le infrastrutture della Bielorussia per minacciare l'Ucraina. (segue) (Res)