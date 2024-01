Ucraina: Tikhanovskaya, Kiev sarà sempre minacciato senza la Bielorussia indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo la dissidente bielorussa, introdurre un nuovo governo democratico a Minsk sarebbe "il miglior modo" per far la Bielorussia uscire dal conflitto e aiutare Kiev. Per questo scopo Tikhanovskaya ha esortato a sviluppare una strategia per esercitare pressione sulle autorità di Minsk, "tenere Lukashenko responsabile dei suoi crimini" grazie a un'indagine internazionale, mantenendo nello stesso tempo la coalizione mondiale a sostegno dell'Ucraina. (Res)