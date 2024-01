Medio Oriente: Blinken, da Paesi arabi tendenza senza precedenti all'integrazione di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto delle sfide poste da entità non statali come le milizie yemenite Houti, il Medio Oriente vive una tendenza senza precedenti all'integrazione di Israele sul piano diplomatico e di sicurezza. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso del suo intervento all'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) a Davos, in Svizzera. "I Paesi arabi e musulmani sono pronti ad avere una normalizzazione delle relazioni con Israele in termini di integrazione, normalizzazione e sicurezza che non sono mai stati pronti ad intraprendere prima, e per farlo sono pronti ad assumere impegni e concedere garanzie perché Israele non sia soltanto integrato, ma si senta anche al sicuro", ha detto il segretario. Al contempo - ha ammonito Blinken - "questi Paesi nutrono una convinzione che condividiamo, e cioè che questo processo debba includere un percorso verso (la creazione di) uno Stato palestinese". (Was)