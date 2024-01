Gaza: ambasciatrice di Israele in Spagna, risposta ad Hamas è stata proporzionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Israele all'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso è stata proporzionata. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "El Mundo" l'ambasciatrice israeliana in Spagna, Rodica Radian-Gordon, recentemente tornata a Madrid dopo un periodo di consultazioni in seguito alle parole giudicate offensive del presidente del governo, Pedro Sanchez. "Chi ha progettato i tunnel (a Gaza) pensava che Israele non avrebbe attaccato luoghi con cittadini. È una tragedia per la popolazione di Gaza, ma anche noi soffriamo quotidianamente, con attacchi di razzi e missili, con attentati", ha evidenziato l'ambasciatrice. La diplomatica ha poi lamentato il fatto che la stampa spagnola "riferisce, ma non sempre senza schierarsi". In merito al fatto se gli israeliani si sentano “incompresi” dagli spagnoli, l'ambasciatrice ha spiegato che il sentimento è di "isolamento". "Questo ha anche a che fare con l'ondata di odio che stiamo vivendo in tutto il mondo nei confronti delle comunità ebraiche, delle comunità israeliane, che hanno vissuto in diversi Paesi in Europa, negli Stati Uniti. Ed è un odio verso un'intera collettività che, purtroppo, ha a che fare anche con l'antisemitismo", ha osservato Radian-Gordon. (Spm)