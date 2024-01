Usa: Zelensky su ritorno di Trump alla Casa Bianca, un uomo solo non può cambiare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si permette a Putin - ha aggiunto il presidente ucraino- di attraversare l'Ucraina, pensa che poi la Russia si fermerebbe? Cazz...". "Se tutto questo succedesse, si sarebbe perso il più forte esercito d'Europa e il più capace di fermare la Russia. Mio padre mi diceva sempre: pensa e poi parla". Il leader ucraino propone infine un "vertice per la pace" nei prossimi mesi: "Riuniremo fino a oltre 80 Paesi e faremo un documento molto completo sulla base della Carta delle Nazioni Unite. Poi vedremo come risponderà Putin o chi per lui". (Res)