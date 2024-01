Cina-Singapore: premier Li incontra presidente Shanmugaratnam, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole lavorare con Singapore per sfruttare appieno il potenziale dell’accordo di libero scambio tra i due Paesi e ottenere nuovi risultati nel commercio, negli investimenti, nella finanza e in altri settori. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine dell’incontro tenuto ieri, 16 gennaio, con il presidente singaporiano, Tharman Shanmugaratnam, a margine del Forum economico mondiale (World Economic Forum, Wef) in corso a Davos, in Svizzera. “Siamo pronti a collaborare con Singapore per attuare le importanti intese raggiunte dai nostri leader, mantenere una fiducia reciproca strategica di alto livello, espandere la cooperazione a tutto tondo e in funzione del vantaggio reciproco, rafforzare lo scambio d’esperienze in vari campi, e promuovere le relazioni e la cooperazione a beneficio di continui e nuovi risultati”, ha concluso il premier. (Cip)