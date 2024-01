Germania: esportazioni armi da guerra in Israele per 20,1 milioni di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha autorizzato nel 2023 esportazioni di armi da guerra dalla Germania in Israele per 20,1 milioni di euro. È quanto afferma il ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco nella risposta a un’interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata al Bundestag del partito di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw). Tra le esportazioni militari della Germania in Israele approvate nello scorso anno vi sono temila armi anticarro portatili, 239 spolette, 44 cariche propellenti e 500 mila munizioni per mitragliatrici, pistole mitragliatrici o altre armi da fuoco, automatiche o semiautomatiche. In totale, il governo tedesco ha autorizzato nel 2023 forniture di armamenti allo Stato ebraico per un valore di 326,5 milioni di euro, pari a dieci volte la cifra del 2022 di 32,3 milioni di euro. La maggior parte dei permessi per queste esportazioni è successiva all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Secondo Dagdelen, “invece di fornire a Israele sempre più armi che potrebbero uccidere più civili palestinesi, il governo federale dovrebbe revocare i suoi permessi di esportazione e sostenere un cessate il fuoco immediato a Gaza” (Geb)