- L'inflazione nel Regno Unito è inaspettatamente salita al 4 per cento nel mese di dicembre del 2023, secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons). Si tratta di un aumento rispetto al 3,9 per cento di novembre che supera anche le previsioni degli analisti economici che indicavano, per l'ultimo mese dell'anno del 2023, un tasso del 3,8 per cento.(Rel)