Imprese: Tecnimont si aggiudica contratto Feed per impianto ammoniaca verde in Norvegia

- Maire ha annunciato che Tecnimont (business unit Integrated E&C Solutions) si è aggiudicata un contratto Front-end-engineering design (Feed) da Fortescue, società globale attiva nelle tecnologie verdi, nell’energia e nei metalli, per un impianto di ammoniaca verde da realizzare nel fiordo di Nordgulen, in Norvegia. L'ambito di lavoro - si legge in una nota - prevede la progettazione dell’integrazione degli elettrolizzatori, l'unità di separazione dell'aria per la produzione di azoto, l'impianto di produzione di ammoniaca, nonché le facility per lo stoccaggio e il carico delle navi. Come parte dell'accordo, Tecnimont presenterà anche una proposta per la fase di ingegneria, procurement e costruzione per la realizzazione dell'impianto. L'impianto produrrà ammoniaca verde attraverso elettrolizzatori che utilizzeranno energia idroelettrica per la produzione di idrogeno. A differenza di altre fonti di energia rinnovabile, come l'eolico e il solare, l'energia idroelettrica è stabile nel tempo, semplificando notevolmente la configurazione e il funzionamento dell'impianto, nonché la sua efficienza.Il progetto è finalizzato a commercializzare l'ammoniaca verde prodotta nei mercati nazionali ed europei, contribuendo alla decarbonizzazione di industrie hard-to-abate. Questi obiettivi sono in linea con le ambizioni norvegesi ed europee di accelerare il mercato dell'energia verde. "Siamo orgogliosi di sostenere la Norvegia con questa nuova iniziativa sostenibile volta a decarbonizzare le industrie hard-to-abate, in particolare il settore navale, dove l'ammoniaca svolge un ruolo fondamentale” ha commentato Alessandro Bernini, Ad di Maire. “Questo progetto è la prova concreta del nostro forte posizionamento nella transizione energetica grazie alla nostra proposta di valore technology-driven", ha concluso.(Rin)