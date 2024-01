Regionali: Salvini, terzo mandato è questione di democrazia, continuiamo battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Il terzo mandato per sindaci e governatori per me è un fattore di democrazia, di libertà di scelta. Se un sindaco è bravo e un cittadino lo apprezza e lo vota, perché dopo due mandati segarlo?" Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, ospite questa mattina di "Agorà" su Rai3. "Non c'è il limite dei due mandati per un parlamentare, per un ministro, per altre cariche - ha proseguito Salvini - e quindi la Lega continuerà in questa battaglia che non è sul mercato delle trattative come leggo sui giornali, non siamo a Risiko. Il terzo mandato è una questione di democrazia: se il sindaco o il governatore è bravo è giusto che il cittadino lo possa rieleggere, se non è bravo lo lasci a casa", ha sottolineato. (Rin)