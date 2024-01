© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portafoglio degli ordini in termini reali del settore manifatturiero tedesco ha subito a novembre del 2023 un declino dello 0,7 per cento su base mensile. È quanto comunica l’Ufficio federale di statistica (Stba), aggiungendo che i dati preliminari segnalano il quinto mese consecutivo di discesa dell’indicatore. Rispetto al novembre del 2022, il risultato è del -5,7 per cento.(Geb)