Russia: 2,5 milioni di firme raccolte a favore della candidatura di Putin alle presidenziali

- Oltre 2,5 milioni di firme sono state raccolte in tutte le regioni russe a favore della candidatura per un nuovo mandato presidenziale di Vladimir Putin. E' quanto emerge da un messaggio pubblicato sul sito della campagna elettorale di Putin. La raccolta delle firme viene effettuata dalle organizzazioni di volontariato, dal partito Russia Unita e dalla coalizione di partiti politici Fondo popolare panrusso. Secondo la legislazione russa, i candidati che non rappresentano alcun partito politico devono raccogliere almeno 300 mila firme a favore della loro candidatura. (Rum)