Regno Unito: Hunt su aumento inflazione a dicembre, il piano del governo sta funzionando

- In risposta all'inatteso aumento dell'inflazione nel Regno Unito al 4 per cento nel mese di dicembre del 2023, il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha commentato che questo indicatore non diminuisce in linea retta. Hunt, in una nota, ha insistito sul fatto che "il piano del governo sta funzionando" e che "dovremmo attenerci ad esso". "Abbiamo preso decisioni difficili per controllare i prestiti e ora stiamo raggiungendo un punto di svolta, quindi dobbiamo mantenere la rotta che abbiamo stabilito, compreso il rilancio della crescita con livelli fiscali più competitivi", ha commentato Hunt. (Rel)