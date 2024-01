Italia-India: Camera di commercio indiana, aperta nuova fase per gli scambi tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo messaggio da Davos, il presidente della Camera di commercio indiana, Ameya Prabhu, ha affermato: “Le relazioni commerciali tra India e Italia hanno più di 2.000 anni. L’Icc vorrebbe contribuire alla visione dei primi ministri Meloni e Modi per sviluppare questo partenariato strategico”. “Come ha affermato il presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento al Raisina Dialogue i fari non si oscurano a vicenda, ma possono brillare insieme e aiutare tutti noi a navigare in queste acque agitate. In questi tempi difficili in cui lo Stretto di Bab al Mandab e il Mar Rosso sono trascinati in un confronto che blocca l’accesso dell’Europa all’India, l’India e l’Italia sono come fari che cercano di guidare le navi verso porti amici”, ha dichiarato il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente del Gruppo di amicizia parlamentare India-Italia. (segue) (Com)