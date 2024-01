Italia-India: Camera di commercio indiana, aperta nuova fase per gli scambi tra i due Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’India e l’Italia sono due superpotenze culturali. Nell’era degli hashtag il tag Made in Italy è garanzia di qualità ed eccellenza, il tag Made in India è una parte intrinseca dell’anima dell’India, strettamente connesso alla sua indipendenza e al suo futuro di autosufficienza. Il mio ruolo, per come la vedo io, è quello di trovare un ponte per unire questi due hashtag”, ha affermato Vas Shenoy, il rappresentante capo dell’Icc per l’Italia recentemente nominato. Tra I relatori è intervenuto Stefano Messina, presidente di Assarmatori e vicepresidente esecutivo di Messina Shipping. Messina è alla seconda generazione di investimenti in India perché la sua famiglia ha creduto nelle potenzialità del Paese. Anche in questi tempi difficili per il trasporto marittimo, in cui le rotte marittime globali sono bloccate dal terrorismo e dalla pirateria, Messina continua a collegare l’India e l’Italia e crede fermamente nel potenziale di questa relazione. (segue) (Com)