Italia-India: Camera di commercio indiana, aperta nuova fase per gli scambi tra i due Paesi (4)

- In rappresentanza di Pininfarina, la leggendaria azienda di design italiana, Giuseppe Bonollo, vicepresidente senior per le vendite e il marketing, ha discusso della crescente importanza dell’India nello scenario globale. Il gruppo indiano Mahindra è l’azionista di maggioranza di Pininfarina e rappresenta una nuova fase indo-italiana nei 95 anni di storia dell’azienda. La presenza italiana per la Camera di commercio indiana apre una nuova fase nei rapporti commerciali tra i due Paesi. Erano presenti anche rappresentanti di Unioncamere, l’associazione nazionale delle camere di commercio d’Italia, nonché rappresentanti delle camere di commercio di Roma, Firenze e di altri enti provinciali. (Com)