Russia: Novatek aumenta vendite di gas del 2,7 per cento su base annua nel 2023

- Nel 2023 la società energetica russa Novatek ha aumentato le vendite di gas del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente a 78,63 miliardi di metri cubi. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Novatek. Inoltre, secondo i dati preliminari, l'azienda ha aumentato la produzione di gas dello 0,3 per cento rispetto al 2022, fino a 82,39 miliardi di metri cubi, mentre la produzione di idrocarburi liquidi è cresciuta del 3,6 per cento, fino a 12,37 milioni di tonnellate. (Rum)